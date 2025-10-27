İl Başkanlığı görevini devralan Çağatay Güç, yönetim kurulu toplantısının ardından il başkan yardımcılarını ve komisyon sorumluluklarını açıkladı. Böylece CHP İzmir’de yeni dönemin yol haritası da netleşmiş oldu.

İl Başkanlığı görevine seçilmesinin ardından çalışmalara hızlı başlayan Çağatay Güç, il yönetimiyle yaptığı toplantıda sorumluluk alanlarını belirledi. Yeni yönetim, örgütlenmeden dijital dönüşüme, ekonomi politikalarından kadın ve gençlik çalışmalarına kadar geniş bir görev paylaşımı yaptı.

CHP İzmir İl Yönetimi

İl Başkanı: Çağatay Güç

İl Başkan Vekili: Murat Aydın

İl Sekreteri: Duygu Fatma Reel

İl Saymanı: Kumaş

İl Bilişim Sorumlusu: Arda Işık

İl Başkan Yardımcıları ve Sorumluluk Alanları

• Yarımada Örgütlenmeden Sorumlu: Sefa Dönmez

• Güney Örgütlenmeden Sorumlu: Baki Üküşçevik

• Bakırçay Bölgesi Örgütlerinden Sorumlu: Ali Serçe

• Merkez Örgütlenmeden Sorumlu: Mustafa Arslan

• Ekonomi ve Ticaret Kurumlarından Sorumlu: Önder Yeşilkaya

• Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu: Sercan Kaya

• İletişim, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu: Ergin Onur Ülker, Eylem Alan Çetiner

• Bölge Yerel Yönetimlerden Sorumlu: Servet Arga, Pınar Ataş

• Sivil Toplum Kuruluşları ve Derneklerden Sorumlu: Nazım Cihan

• Esnaf ve KOBİ’lerden Sorumlu: Emre İpek

Seçim ve Raporlama Çalışmaları: Umut Barış Ballıkyaka, Ergin Onur Ülker

Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm ve Veri Politikaları: Çağrı Işıkoğlu, Tevfik Türk, Hakan Akan

Tören, Miting, Toplantı ve Organizasyon: Mustafa Arslan, Adnan Alabay, Meltem Ergün

Emekçi Hakları ve Sendikalar: Vala Peker, Şahin Çelik, Yüksel Seven

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm: Servet Arga, Pınar Ataş, Hüseyin Duyan

Hukuk ve Seçim İşleri: Sercan Kaya, Özlem Ünsal, Ergin Onur Ülker

• Aile ve Sosyal Politikalar: Vala Peker, Nazan Aras, Gönül Güngör

• Çevre, Tarım, Orman ve Doğa Politikaları: Tevfik Türk, Nazan Aras, Baki Üküşçevik

• Ekonomi Politikaları: Önder Yeşilkaya, Vedat Karataş, Barış Özdemir

• Kültür ve Sanat: Meltem Ergün, Özlem Ünsal, Vala Peker

• Kadın Hakları ve Örgütlenme Politikaları: Meltem Ergün, Gönül Güngör, Nazım Cihan

• Gençlik ve Spor Politikaları: Hakan Akan, Sercan Kaya, Umut Barış Ballıkyaka

• Yerel Yönetimler Politikaları: Servet Arga, Pınar Ataş, Onur Deniz

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, görevlendirmelerin ardından yaptığı değerlendirmede örgüte birlik ve yenilenme mesajı verdi:

“İzmir, Cumhuriyet’in ve demokrasinin kalesidir. Bu bilinçle hareket edecek, her mahallede, her sokakta halkın yanında olacağız. Yeni yönetimimizle birlikte İzmir’de hem partimizi güçlendirecek hem de Türkiye’nin geleceğine yön verecek çalışmalara imza atacağız.”

Yeni dönemde CHP İzmir İl Yönetimi, örgütlenmeyi tabana yaymayı, yerel yönetimlerle koordinasyonu artırmayı ve özellikle dijital dönüşüm ile gençlik politikalarına ağırlık vermeyi hedefliyor.