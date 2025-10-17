CHP İzmir İl Başkan adayı Çağatay Güç, kongre öncesi ev hapsinde bulunan mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu ziyaret etti. Güç, “Partimize kattığı emekleri için teşekkür ediyorum. Birlikte güçlüyüz” dedi.

CHP İzmir’de kongre öncesi ziyaret (H2)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir’de bugün yapılacak olan 39. Olağan İl Kongresi öncesinde önemli bir ziyaret gerçekleşti.

CHP Genel Merkezinin il başkan adayı olarak belirlediği Çağatay Güç, kongre öncesi mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu evinde ziyaret etti.

Genel Merkez aday değişikliğine gitti

CHP Genel Merkezi, daha önce kooperatif davası kapsamında tutukluyken tek aday olarak belirlediği Şenol Aslanoğlu’nun ev hapsi şartıyla tahliyesinin ardından kararında değişikliğe gitti.

Parti yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç’ü il başkan adayı olarak gösterdi.

“Birlikte güçlüyüz” mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Çağatay Güç, kongreye saatler kala Şenol Aslanoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Güç şu ifadeleri kullandı:

“Kongremiz öncesinde Genel Başkan Yardımcımız Ensar Aytekin ile birlikte ev hapsinde olan İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nu ziyaret ettim.

Partimize ve örgütümüze kattığı emek, mücadele ve katkılar için kendisine yürekten teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, zor zamanlarda bile dayanışmayı ve umudu büyüten bir ailedir.

Bugün İzmir’de yapılacak 39. Olağan İl Kongremiz bu inancın en güzel göstergesi.

Omuz omuza, yan yana, hep birlikte! Birlikte güçlüyüz!”

Kongre bugün tamamlanıyor

CHP İzmir’de kongre süreci bugün itibarıyla sona eriyor. Yeni il başkanı, delegelerin oylarıyla belirlenecek. Parti tabanında sürecin “birlik ve dayanışma havası” içinde tamamlanması bekleniyor.