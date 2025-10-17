Kış aylarıyla birlikte artan solunum yolu enfeksiyonları arasında, hibrit Covid-19 türü “Frankenstein varyantı” dikkat çekiyor. Uzmanlar varyantın tehlikeli olmadığını ancak el hijyeni, maske ve dinlenmenin korunmada kritik rol oynadığını belirtiyor.

Frankenstein varyantı yeniden gündemde

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanırken, hibrit bir Covid-19 türü olan “Frankenstein varyantı” yeniden dikkat çekti.

İlk olarak Ocak 2025’te tespit edilen varyant, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “takip edilmesi gereken varyantlar” listesinde yer alıyor.

“Birden fazla yapının birleşmesi nedeniyle bu ad verildi”

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Aslıhan Demirel, varyanta “Frankenstein” adının verilme nedenini, “Roman karakteri gibi birden fazla yapının birleşmesi sonucu oluştuğu için bu isim verildi” şeklinde açıkladı.

Demirel, varyantın ölüm oranlarında artışa neden olmadığını belirterek, “Belirtiler farklılaşabiliyor ama daha ağır seyretmiyor” dedi.

Demirel, “Jilet gibi boğaz ağrısı, sırt ve eklem ağrıları, ishal” gibi semptomların sık görüldüğünü söyledi.

Varyant için özel bir tedavi protokolü bulunmadığını ifade eden uzman, “Tedavi klasik Covid-19’daki gibi semptomatik. Aşılar bu varyanta karşı da etkili. En önemli ilaç istirahattir” dedi.

Ayrıca el hijyeni, kapalı alanlarda maske kullanımı ve düzenli dinlenmenin bulaşı önlemede kritik rol oynadığını vurguladı.

Vitamin kullanımı konusunda uyarı

Demirel, C vitamini takviyesinin faydalı olabileceğini ancak gereksiz vitamin kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtti.

“B ve D vitaminleri eksiklik durumunda kullanılmalı. Gereksiz takviye, bağışıklık sistemini güçlendirmek yerine bozabilir” ifadelerini kullandı.