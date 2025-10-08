Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gazze’ye insani yardım taşıyan filolara yönelik İsrail saldırılarına karşı ortak bir tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Meclis Başkanlığı tezkeresi, tüm partilerin onayıyla oybirliğiyle kabul edildi.

Tezkerede, “21 Türk vatandaşımızın yer aldığı Vicdan Gemisi’ne yapılan saldırı aslında TBMM’ye yapılmış bir saldırıdır” ifadeleri yer aldı.

TBMM’de tarihi birlik mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan ve Genel Kurul’da okunan tezkerede, İsrail’in uzun süredir Gazze’de uyguladığı ablukaya ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekildi.

Metinde, “Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve İsrail’in hukuksuz ablukasını kırmak amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 50’den fazla gemiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu, insanlığın vicdanını temsil etmektedir” denildi.

“Saldırı TBMM’ye yapılmıştır”

Tezkerede en dikkat çekici bölüm ise şu ifadeler oldu:

“Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu 21 Türk vatandaşına yapılan saldırı aslında Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılmış alçakça bir saldırıdır.”

Meclis, tüm siyasi partilerin ortak imzasıyla İsrail yönetimini “en sert şekilde uyardı” ve vatandaşların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

“Uluslararası mahkemelerde hesap verecekler”

TBMM, tezkerede İsrail’in işlediği suçların uluslararası hukuk önünde cezalandırılması gerektiğini vurguladı:

“Sumud ve Özgürlük filolarının mensuplarına karşı işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü olacağız.”

Metinde ayrıca tüm parlamentolara ve uluslararası asamblelere “birlikte ses yükseltme” çağrısı yapıldı.

“İsrail insanlık vicdanını yaralıyor”

Tezkerede, İsrail’in saldırılarının “insanlık vicdanının tahammül sınırlarını aştığı” vurgulandı.

Son bölümde ise, özgür ve egemen Filistin hedefine olan inanç yinelendi: