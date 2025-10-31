CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe başkanlarıyla gerçekleştirdiği ilk toplantıda milletvekillerinin sahada olmaması nedeniyle gelen şikayetleri dinledi ve yakın zamanda milletvekilleriyle görüşeceğini açıkladı.

CHP İzmir 39. Olağan İl Kongresi sonrası göreve başlayan Çağatay Güç, bugün ilçe başkanlarıyla ilk zirve toplantısını İl Başkanlığı’nda gerçekleştirdi. Toplantı, 16.00’da başlayıp 18.30’da sona erdi.

Toplantıda CHP İzmir örgütünün sahada yürüteceği çalışmalar, kırsalda ve metropolde yapılacak faaliyetler masaya yatırıldı. İlçe başkanları tek tek söz alarak, ilçelerindeki mahalle çalışmaları ve örgüt durumunu aktardı.

Toplantıda ilçe başkanlarının, İzmir milletvekillerinin sahada olmaması nedeniyle şikâyetçi oldukları öğrenildi:

Başkan Güç, bu şikayetleri önümüzdeki günlerde milletvekilleriyle yapacağı toplantıda ileteceğini belirtti.

Toplantıya dair paylaşımında Güç, şunları söyledi:

“İlçe başkanlarımızla bir araya geldik. Bu buluşmada bir kez daha gördük ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin en büyük gücü, örgütüdür. Birlikteyiz, dayanışma içindeyiz ve iktidara yürümekte kararlıyız. Türkiye’nin birinci partisi olmanın sorumluluğuyla, omuz omuza, inançla ve umutla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz: Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız!”