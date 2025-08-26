Berivan KAYA/EGEDESONSÖZ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından görevlendirilen milletvekilleri, İzmir’de kapsamlı saha çalışmaları başlattı. İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, CHP’nin iktidara gelmesi durumunda hayata geçireceği program ve projeler halka anlatılacak.

15 İlçede 2 Günlük Saha Çalışması

14 milletvekilinden oluşan ekip, İzmir’in 15 ilçesinde iki gün boyunca saha çalışması yürütecek. Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Süreyya Öneş Derici, İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Seda Kaya Ösen, Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Aliye Coşar, Mustafa Erdem ve Sururi Çorabatır, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Mersin Milletvekili Talat Dinçer saha çalışmalarına katılacak.

CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, “CHP iktidar yolunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. İzmir’de üç gün boyunca çeşitli etkinlikler ve saha faaliyetleri yürüteceğiz” dedi.

Siyasi Operasyonlara Tepki

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, basın toplantısında özellikle CHP’li belediyelere yönelik yürütülen davalara dikkat çekti. Uzun, “İzmir’de ve diğer illerde partimize ve belediyelerimize yönelik hukuk dışı operasyonlar yapılmakta. Bu süreç, yalnızca CHP’ye değil, halkın iradesine yönelik bir müdahaledir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu bedenen tutsak olsa da fikirleri ve siyaseti halkla yaşamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hükümet Programı Hazırlıkları Tamamlanıyor

Uzun, CHP’nin iktidara gelmesi halinde uygulanacak hükümet programının şekillendirildiğini belirtti. “Ekonomi, eğitim, sağlık, tarım, kadın ve gençlik politikaları başta olmak üzere tüm alanlarda çözüm önerilerimizi halkımızla paylaşacağız. Programımız bilimsel, çağdaş ve uygulanabilir bir nitelikte hazırlanıyor. Bu çalışmalar 86 milyon yurttaşa nefes aldıracak” dedi.

Ekonomik Kaygılara Eleştiri

CHP’li vekil ayrıca, mevcut iktidarın ekonomi yönetimini eleştirerek, “19 Mart darbesi ekonomiye ağır bir darbe indirdi. On milyarlarca dolar sermaye ülkemizi terk etti, oluşan kayıp her yurttaşımızın cebinden ciddi bir miktarı aldı. Bu yükün tamamı düşük gelirli vatandaşlarımıza yüklendi. CHP olarak demokrasiyi ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Uzun, açıklamasını “Biz haklıyız, biz kazanacağız, Türkiye kazanacak” sözleriyle tamamladı. CHP milletvekilleri, sahada halkla birebir görüşerek partinin iktidar hedeflerini anlatmayı sürdürecek.