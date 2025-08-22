Cumhuriyet Halk Partisi’nde İzmir’de mahalle delege seçimlerinin sürmesiyle birlikte, il ve ilçe kongrelerine dair hareketlilik hız kazandı. Mevcut başkan Şenol Aslanoğlu ve Ezgi Deniz Urunga’nın adı konuşulurken, partinin deneyimli isimlerinden Ahmet İlhan Akaltun da il başkanlığı için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Bir dönem CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı yapan İlhan Akaltun, örgüt içinde “uzlaştırıcı” kimliğiyle tanınıyor. Kulislerde, Akaltun’un yakın çevresi ve aktif partililerle görüşerek adaylık niyetini paylaştığı ve bu girişimin olumlu karşılandığı ifade ediliyor.

“Örgütsel Birlik Önceliğim”

Akaltun’un adaylık sürecini kişisel bir ikbal hedefiyle değil, örgütsel bütünlük perspektifiyle yürüttüğü belirtiliyor. Partililerle paylaştığı mesajlarda, “Bagajı temiz, kavgasız, kriz yönetiminde deneyimli bir adayım. Ancak esas olan İzmir örgütünün birliğidir. Partime abilik yapmak için her göreve hazırım. Hem yöneticilik hem liderlik yapmak istiyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Aslanoğlu Yeniden Aday Olursa Destek Verecek

Mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yeniden adaylığı halinde kendi adaylığını geri çekmeye de hazır olduğunu aktaran Akaltun, “Ben Şenol başkana karşı aday olarak çıkmıyorum. Aslanoğlu yeniden aday olursa, onun başkanlığı altında her türlü göreve talibim” diyerek örgüt içi uyum mesajı verdi. Bu yaklaşım, CHP İzmir’de sıkça dile getirilen “uzlaşı kültürü” arayışına güçlü bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

Belirsizlik Sürüyor

Aslanoğlu’nun 19 Eylül’deki duruşması öncesinde il başkanlığı sürecinde belirsizlik devam ediyor. CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir’in “doğal adayımızdır” açıklaması, Genel Merkez’in tutumunun sürecin seyrini belirleyeceğini gösteriyor.

Deneyim ve Sivil Toplum Bağlantısı

1960 doğumlu emekli hava savunma subayı, makine mühendisi ve siyaset bilimci olan İlhan Akaltun, 2010’dan bu yana CHP’de aktif görevler üstlendi. Karabağlar İlçe örgütlenme komisyonundan İl Disiplin Kurulu Sekreterliği’ne, İl Eğitim Sekreterliği’nden Parti Okulu eğitmenliğine kadar geniş bir görev yelpazesinde yer aldı.

Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu, yönetici ve üye olarak aktif çalıştı. Bu yönüyle kulislerde, “örgüt içi ve dışı dengeyi kurabilecek bir profil” olarak değerlendiriliyor.

“Birlik Mesajı” Öne Çıkıyor

CHP İzmir’de keskin ayrışmalar yerine uzlaşı ve bütünlüğü önceliklendiren İlhan Akaltun’un çıkışı kulislerde dikkat çekti. Partililer, adaylık kadar “birlik içinde hareket etme” mesajının da örgüt için kritik olduğunu vurguluyor.

İlhan Akaltun’un adaylığı, CHP İzmir’de yaklaşan kongre sürecinde tansiyonu düşürmeye ve partide birlik mesajını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.