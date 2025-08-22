Bayraklı Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine verdiği desteklerle spora ve gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 18 amatör spor kulübüne toplam 2 milyon 10 bin lira değerinde nakdi ve ayni yardım sağlandı. 990 bin lira nakdi destek, 1 milyon 20 bin lira ise malzeme ve ekipman şeklinde verildi.

Destek töreni, Bayraklı Belediyesi Teras Kafe’de gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkanı İrfan Önal, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Efkan Muhtar, Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Cüneyt Çelik ile kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Törende ASKF Başkanı Muhtar, Başkan Önal’a amatör spor kulüplerine sağladığı katkılar için teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan İrfan Önal, gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporla buluşturmayı belediyenin öncelikli görevlerinden biri olarak gördüklerini belirterek, “Amatör spor kulüplerimizle iş birliği içinde, sporun daha ileriye taşınması için mücadele etmeye devam edeceğiz. İlçemizde lisanslı sporculara hizmet veren 18 kulübümüze verdiğimiz destekle, hem altyapıyı güçlendiriyor hem de gençlerimizin spora erişimini artırıyoruz” dedi.

Amatör spor kulüpleri temsilcileri de Başkan Önal’a teşekkürlerini iletti. ASKF Başkanı Efkan Muhtar, “Başkanımız amatör spor kulüplerine büyük destek veriyor, Bayraklı örnek bir ilçe oldu,” ifadelerini kullanırken, Bayraklı Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Cüneyt Çelik de “Başkanımızın yanımızda olması, gençlerimize sporu sevdirmek için motivasyon kaynağı oldu. Bu destekler için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Törenin ardından kulüplere profesyonel futbol topları ve antrenman ekipmanları dağıtıldı. Başkan Önal, yeni sezonda tüm kulüplere başarılar dileyerek spora olan desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.