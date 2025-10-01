17 Ekim’de yapılacak kongreye kısa bir süre kala, Genel Merkez’in mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu işaret etmesi, partide farklı seslerin yükselmesine yol açtı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Genel Merkez’den “Aslanoğlu ile devam” mesajı

İzmir’de ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler il kongresine çevrilmişti. Hakkındaki dava nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun adaylığı belirsizliğini korurken, ikinci duruşmasının 13 Ekim’de görüleceği öğrenildi. Bu süreçte Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıda Genel Başkan Özgür Özel’in “Aslanoğlu ile devam” kararını iletti.

Kocaoğlu: “Tek aday dayatması partilileri rencide eder”

Kararın ardından açıklama yapan Aziz Kocaoğlu, aday belirleme sürecinde tabanın söz sahibi olması gerektiğini vurguladı. Kocaoğlu, “Şenol Bey aday olur, olmaz; buna parti tabanı karar verir. Bizim için önemli olan partinin birlik ve beraberliğidir. Kim aday olursa onun yanındayız” dedi.

Eski başkan, Genel Merkez’in tek aday yönlendirmesine de itiraz ederek şu ifadeleri kullandı:

“CHP’de tek aday telkini partinin tozunu yutmuş insanları rencide eder. Beni de rencide ediyor. Tek aday çıkabilir, buna kimse karşı çıkmaz. Ancak bu bir dayatma olmamalı. Bir arkadaş ben de adayım derse, bunu kimse engelleyemez.”

“Tutukluluk engel olmaz”

Aslanoğlu’nun cezaevinde bulunmasının sürece zarar vermeyeceğini savunan Kocaoğlu, “Direksiyonun başında Genel Başkan, MYK ve PM üyeleri var. Onların değerlendirmeleri mutlaka gerekçelidir. Aslanoğlu’nun tutukluluğu il başkanlığı için bir handikap oluşturmaz” diye konuştu.

“Benim adaylıkla ilgim yok”

Kendi isminin de kulislerde adaylık için geçtiğine değinen Kocaoğlu, böyle bir niyeti olmadığını açıkça ifade etti:

“İsmimin dolaştırılması tamamen partililerin takdiri. ‘Toparlarsa Aziz abi toparlar’ diyorlar ama benim böyle bir ihtiyacım yok. 20 yıl görev yaptık, artık gençler yönetecek. Bizimle bir ilgisi yok.”

CHP İzmir’de yaşanan bu gelişmeler, il kongresi öncesi parti içi dengeleri yeniden hareketlendirdi. Genel Merkez’in “tek aday” vurgusuna karşı tabandan gelen itirazlar, kongredeki yarışın seyrini belirleyecek gibi görünüyor.