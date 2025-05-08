İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmesinin ardından, CHP İzmir İl Başkanlığı önemli bir adım attı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kendi şahsi hesabı da dahil olmak üzere il örgütüne ait tüm sosyal medya hesaplarının İmamoğlu’na tahsis edildiğini açıkladı.

“Siz bir engellersiniz, biz milyon oluruz”

Aslanoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz Ekrem İmamoğlu’yuz!

Şahsi hesabım dahil İzmir örgütümüzün tüm hesapları bugünden itibaren Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na tahsis edilmiştir.

Siz bir engellersiniz, biz milyon oluruz!

Hodri Meydan!”

“Türkiye’de engelli, Arabistan’da serbest”

Aslanoğlu ayrıca, platformdaki çifte standarda dikkat çekerek ikinci bir paylaşım daha yaptı:

“Türkiye’de engelli, Arabistan’da serbest!!!

Ne denir ki…

Emeği geçenler gurur duyuyordur herhalde.

Demokrasi Ligi’nde bir küme daha düştük. Geçmiş olsun!”