Sosyal medya platformu X, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, X’in mahkeme kararına uymak zorunda kaldığı ancak bu karara katılmadığı ve itiraz sürecini başlattığı belirtildi.

X Küresel İlişkiler tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli kararının mahkemece alındığı ve kararın X’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, platformun karara uymaması halinde Türkiye’de tamamen yavaşlatılma gibi ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtilerek, X’in karara itiraz ettiği ifade edildi.

“Bu karara kesinlikle katılmıyoruz”

X Küresel İlişkiler hesabının paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Şu anda tutuklu olan İstanbul Belediye Başkanı'nın X hesabına Türkiye'den erişim engellenmesi kararı X’e bildirildi. Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz. Tam şeffaflık ruhuyla, mahkeme kararını ve karara karşı mahkemeye sunduğumuz itirazımızı aşağıda paylaşıyoruz.

Mahkeme kararı X’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bildirildi. Bu erişim engelleme kararları X’in içerikleri Türkiye'de engellemesini gerektirmektedir ve içerikler dünyanın geri kalanında erişilebilir durumdadır. Bu kararlara uyulmaması, Türkiye'deki tüm platformun kısıtlanması da dahil olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açmaktadır.

“Platform Türkiye'de erişilebilir tutulmalı”

X, mahkeme kararına uymakla birlikte mahkeme kararına itiraz etmektedir çünkü platformun Türkiye'de erişilebilir tutulmasının ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi desteklemek açısından, özellikle doğal afetler ve diğer acil durumlar sonrası, hayati önem taşıdığına inanıyoruz.

Adil yargılama ruhuyla, tüm erişim engelleme kararlarını yerel yasaları dikkate alarak inceliyoruz. Bu mahkeme kararları ifade özgürlüğü, adil yargılama ilkelerine veya diğer yerel yasalara uygun olmadığında, X mahkemeler nezdinde kullanıcıları korumaya yönelik hükümet talepleri de dahil olmak üzere erişim engelleme kararlarına itiraz etmekte ve etmeye de devam edecektir.”

Kararın tam metnine yer verildi

X Küresel İlişkiler açıklamasında ayrıca İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına yönelik erişim engeli kararının tam metnine yer verildi.

İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin 24 Nisan 2025 tarihli kararında, İmamoğlu’nun X üzerinden yaptığı bazı paylaşımların “kamuoyunda infial yaratacak şekilde devlet kurumlarını hedef aldığı” ve 5651 sayılı İnternet Kanunu’nun 8/A maddesi uyarınca “milli güvenlik ve kamu düzeni açısından sakınca oluşturduğu” öne sürülmüştü. Kararda, İmamoğlu’nun hesabının tamamına erişimin engellenmesine hükmediliyor.