CHP İzmir İl Örgütü, İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına Bayındır'dan gelen fotoğrafla destek verdi. Görsel kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CHP İzmir Örgütü görsel akıma katıldı

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlattığı “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük İçin İmza Seferberliği” kampanyası Türkiye genelinde ilgi görmeye devam ediyor.

İzmir'de yürütülen kampanyaya katılım yoğun olurken, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Bayındır’daki imza standı fotoğrafı, kampanyanın sembollerinden biri haline geldi. Görselde iki kadın vatandaşın İmamoğlu için imza verdiği an yer aldı.

Bayındır'dan umut, dayanışma ve kararlılık mesajı yayımlandı

CHP İzmir İl Başkanlığı, görselin altına şu ifadeleri not düştü:

“Bayındır İlçe Örgütümüzden gelen harika bir fotoğrafla akıma biz de katılıyor; bu haftanın adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde, tutuklu gençleri evlerinde gördüğümüz bir hafta olmasını diliyoruz.

Aydınlık yarınlar için stantlarımızı bir an olsun yalnız bırakmayan İzmirliler sizlere çok teşekkür ederiz. Dayanışmamızı sevgiyle, umutla, büyük bir kararlılıkla tüm ilçelerimizde büyütmeye devam edelim.”

10 milyon imza aşıldı

Parti yetkilileri, kampanyanın 10 milyon imzayı aştığını duyurdu. CHP örgütleri Türkiye genelinde imza stantları kurarak kampanyayı sürdürmeye devam ediyor.