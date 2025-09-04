Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nda, partinin 102. kuruluş yıldönümü ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınarak yerine kayyım atanmasına ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. İl Başkanımız İstanbul’daki delegelerin iradesiyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar yok hükmündedir” ifadeleri kullanıldı.

İzmir’de toplu katılım

81 ilde eş zamanlı yapılan açıklamanın İzmir’deki buluşmasına; CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Altan İnanç, eski milletvekilleri Atila Sertel, Musa Çam, Mustafa Moroğlu, Bedri Serter, İl yönetimi, Kadın ve Gençlik kolları başkanları da katıldı.

“Bu kararı tanımıyoruz”

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. Delegelerimizin iradesiyle seçilen il başkanımız görevine devam etmektedir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz ve mücadelemizden bir adım geri atmıyoruz.”

“Aslanoğlu ve Soyer adına da konuşuyoruz”

Açıklamada ayrıca, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tutukluluk süreçlerine değinildi:

“Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer başta olmak üzere, 11 yol arkadaşımız haksız yere tutuklu yargılanmaktadır. Burada onların adına da konuşuyoruz. Bu siyasi tutsaklık bağımsız yargı düzeninde sona erecek, arkadaşlarımız hukuk önünde aklanacaktır.”

“Siyasi yargı operasyonları milletin azmi karşısında çaresiz”

Parti yönetimi, iktidarın yargı yoluyla CHP’nin mücadelesini durduramayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi bir asrı aşkın tarihinde birçok darbeye, kapatılma girişimine ve saldırıya maruz kaldı. Ancak her defasında milletle birlikte dimdik ayakta kaldı. Bugün de siyasi operasyonlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

“Şimdi CHP iktidarı zamanı”

Açıklamanın sonunda şu mesaj verildi:

“Türkiye İttifakı ruhuyla her toplumsal kesimle buluşuyor, ikinci yüzyılın devrimci vizyonunu halkımızla birlikte inşa ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve milyonlarca yol arkadaşımızla birlikte bu mücadeleyi kazanacağız.”