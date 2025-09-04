Google servislerinde bugün erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar, Google çöktü mü sorusuna yanıt ararken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede Google, YouTube, Gmail ve diğer hizmetlere erişim sorunu bildirildi.

Kesinti sabah saatlerinde başladı

Outage Report verilerine göre erişim sorunları saat 10.00 itibarıyla başladı. Google arama motoru, YouTube, Gmail ve Gemini gibi servisler Türkiye başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kesintiye uğradı.

Erişim sorununun yaşandığı ülkeler

Kesintiden etkilenen ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya bulunuyor. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Avrupa’daki kullanıcılar Google servislerine erişimde sorun yaşıyor.

İlk resmi açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM), Google’dan kesintinin sebebine dair teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz.”

Sayan ayrıca, bu tür sorunların yerli ve milli yazılım ve donanım üretiminin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.