Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde öldürülen Narin’in failleri hala bulunamadı. Bu duruma tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenledikleri basın açıklamalarıyla seslerini duyurdu. İzmir’de CHP Kadın Kolları İl Başkanı Zahide Kurun’un öncülüğünde yapılan açıklamada, adalet arayışı ve yetkililere yönelik sert eleştiriler ön plandaydı.

81 ilde Narin için toplandılar

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’nın çağrısıyla 81 ilde bir araya gelen kadınlar, Narin’in faili meçhul cinayetinin peşini bırakmayacaklarını vurguladı. İzmir’de, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Zahide Kurun yaptığı konuşmada, Narin’in öldürülmesinin üzerinin örtülmeye çalışıldığına dair sert açıklamalarda bulundu.

“Neden sustunuz?”

Kurun, konuşmasında Narin’in öldürüldüğü 120 haneli köyde 3 savcının görevli olmasına rağmen olayın çözülmemiş olmasına dikkat çekti. “NEDEN SUSTUNUZ?” diyen Kurun, yetkililere ve sessiz kalanlara yönelik sert eleştirilerde bulundu. “Biz sizin yerinize utanıyoruz!” diyen Kurun, bu vahşetin unutulmayacağını ve sorumluların yargılanması için mücadele edeceklerini belirtti.

“Çocukların canı üzerinden siyaset olmaz!”

Kurun konuşmasına, çocuklara yönelik istismar ve kayıpların arkasındaki karanlık yapıyı eleştirerek devam etti. 2023 yılında çocuk istismarı suçlarından açılan davaların sayısının 31 bin 216 olduğunu vurgulayan Kurun, çocukların korunması konusunda devletin eksikliklerini gözler önüne serdi. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuğun kaybolduğunu, son 8 yılda ise kaybolan çocuklara dair verilerin paylaşılmadığını ifade etti.

Narin’in adaleti için mücadele

CHP Kadın Kolları, Narin’in cinayetinin aydınlatılması için sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunun uygulanmasına dair kararlılıklarını yineledi. Kadın ve çocuk cinayetlerine karşı verdikleri mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirten Kurun, kadınların ve çocukların güvenli bir geleceğe kavuşması için siyasetteki karanlık zihniyetle savaşacaklarını söyledi.