Airbnb'de oda veya ev kiralarken, puanlar önemli bir gösterge olabilir, ancak puanların nasıl değerlendirileceğini bilmek de kritik. Uzun yıllardır Airbnb kullanan ve 100'den fazla yerde konaklayan bir kullanıcı, özellikle ABD'de puanların detaylarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Puanların anlamı ve eşikler

Bu kullanıcıya göre, 4 puan altındaki yerler genellikle güvenilir değil. Airbnb, 4 puanın altındaki yerleri listeden çıkarmaya başlıyor ve asıl önemli puan aralığı 4.0 ile 5.0 arasındaki değerler. Örneğin, 4.5 puan Airbnb dünyasında "eh işte" anlamına gelirken, 4.7 ve üzeri puanlar genellikle daha güvenilir kabul ediliyor.

Düşük puanlı yerlerden kaçının

Eğer sorunsuz bir konaklama deneyimi istiyorsanız, puanları düşük olan yerlerden kaçınmakta fayda var. Puanlama tablosuna göre, 4.2 gibi düşük puanlar sorunlu olabilir. Kullanıcı, düşük puanlı yerlerde yaşadığı sorunları paylaşarak, daha yüksek puanlı seçenekleri tercih etmenin önemini vurguluyor.

Bu önerilere uyarak, Airbnb'de daha güvenilir ve keyifli bir konaklama deneyimi yaşamanız mümkün!