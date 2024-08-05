CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 487 oyla Kadın Kolları Başkanı seçildi. Kaya, "O İstanbul Sözleşmesi'ni alacağız. Asla vazgeçmiyoruz" dedi. Ankara'da ATO Congresium'da gerçekleştirilen kurultayda, 'Eşitlik ve Adalet' teması ön plana çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in Divan Başkanı olarak seçildiği kurultayda, adaylardan Merve Kır, Birsen Temir Saraç ve Birsen Bayar, Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekildi. 662 delegenin oy kullandığı seçimde, Asu Kaya 487 oyla yeni Kadın Kolları Başkanı oldu. Nazlıaka ise 146 oy aldı ve 10 oy geçersiz sayıldı.

Aylin Nazlıaka'dan veda konuşması

Seçim sonuçlarının ardından veda konuşması yapan Aylin Nazlıaka, "Makamlar, mevkiler geçer, gider" diyerek, dört yıl boyunca kendisiyle çalışan tüm partililere teşekkür etti. Nazlıaka, "Başta sevgili genel sekreterim ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerim olmak üzere, il ve ilçe başkanlarım, yöneticilerim, her biriniz hala il başkanlarım diyorum. Çünkü sizleri evladım gibi, kardeşim gibi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Asu Kaya'dan zafer konuşması

Yeni Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, zafer konuşmasında Aylin Nazlıaka'ya övgüler yağdırarak, "Sayın başkan, sizi hiçbir yere göndermeye niyetimiz yok. Kadın mücadelesi Aylin Nazlıaka olmadan asla mümkün değildir" dedi. Kaya, İstanbul Sözleşmesi'ni geri alacaklarını ve Cumhur İttifakı'na karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Özgür Özel'den tebrik mesajı

CHP Lideri Özgür Özel, yeni Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya'yı tebrik ederek, "Kadın Kolları Kurultayımızda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekilimiz Asu Kaya'yı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyor, dört yıl boyunca bu görevi yürüten Aylin Nazlıaka'ya ve ekibine görev süresi boyunca yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kadın hareketinde yeni dönem

CHP'nin yeni Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, yaptığı konuşmada, partinin kadın mücadelesine olan bağlılığını yineledi. Kaya, "Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz. Özgür Özel liderliğinde Anadolu'da halkın iktidarını ilmek ilmek öreceğiz" dedi.