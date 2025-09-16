CHP Karşıyaka İlçe Kongresi öncesi mevcut İlçe Başkanı Levent Güçlü’nün karşısına aday olarak Hanımşah Han çıkacak.

Levet Güçlü’nün rakibi belli oldu

CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı için kongre süreci devam ediyor. 24 Eylül’de gerçekleştirilecek olan kongrede mevcut İlçe Başkanı Levent Güçlü’nün karşısına çıkacak isim belli oldu. Edinilen bilgilere göre, Hanımşah Han, Güçlü’nün rakibi olarak adaylık başvurusu yaptı.

CHP’de kongre süreci ile ilgili takvim sürüyor. Mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler ilçe kongrelerine çevrildi. Takvime göre, Kasım ayına kadar ilçe ve il kongrelerinin tamamlanması planlanıyor.

CHP Karşıyaka’da kongre günü geldi çattı

CHP Karşıyaka ilçe örgütü 24 Eylül günü sandık başına gidecek. Mevcut İlçe Başkanı Levent Güçlü’nün yeniden aday olacağı kongrede, rakip olarak Hanımşah Han’ın aday çıkması dikkat çekti.