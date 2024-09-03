İzmir’de CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın evinin önünde park halinde bulunan aracına silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından polis, iki eski belediye çalışanını gözaltına aldı.

Olayın detayları

Gece saat 03.30 sularında Sekiz Eylül Mahallesi’nde meydana gelen olayda, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, evinin önünden silah sesleri duyduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yılmaz’ın aracına toplamda 6 merminin isabet ettiğini ve çevrede 12 boş kovan bulduklarını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler

Yapılan soruşturma sonucunda, polis ekipleri olayın failleri olarak E.Ç. (36) ve A.Y. (35) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin Kemalpaşa Belediyesi'nde çalışan eski personeller olduğu, yaklaşık bir ay önce işten çıkarıldıkları öğrenildi.