TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup eden Somaspor'da teknik direktör Erman Güraçar, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada takıma takviyelerin süreceğini belirtti. Güraçar, Diyarbekirspor karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini ifade ederek, sezona galibiyetle başlamanın önemine vurgu yaptı.

Takımının genç bir ekip olduğunu hatırlatan Güraçar, ilerleyen haftaların daha zor geçeceğini belirtti ve bazı mevkilerde takviyelere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Güraçar, yönetim kurulu ile birlikte bu konuda çalışmaların devam ettiğini ve transferlerin en kısa sürede gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.