Yüzlerce işçinin zehirlenmesi ilçede gündem oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren bir fabrikada yaşanan ve yaklaşık 600 işçinin etkilendiği kitlesel zehirlenme vakasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. 18 Temmuz’da meydana gelen olayın ardından kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine ve yetkililerin sessizliğine dikkat çeken Yılmaz, sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

"600 işçinin zehirlenmesi oldu-bittiye getirilemez"

Başkan Ahmet Yılmaz, açıklamasında olayın ilçede büyük bir üzüntü yarattığını belirtti. İşçilerin topluca hastaneye kaldırıldığını hatırlatan Yılmaz, “Geçtiğimiz hafta yaklaşık 600 işçimizin, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen açıklayıcı bir gelişme yaşanmamış, aksine kamuoyunda ciddi şüpheler doğmuştur. Bu durum, olayın oldu-bittiye getirilmek istendiği algısını güçlendirmektedir” dedi.

Sessizlik ve haber kaldırmaları dikkat çekti

Yılmaz, yerel ve ulusal basının konuyu yeterince gündeme taşımamasını ve bazı haberlerin kısa sürede yayından kaldırılmasını da eleştirdi. “Yetkililerin, siyasetçilerin ve basının bu olay karşısındaki suskunluğu düşündürücüdür. Olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığını düşünmemek elde değil” dedi.

Siyasi bağlantılara yönelik iddialar gündemde

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, zehirlenmeye neden olduğu öne sürülen yemek firmasının sahibinin AKP İl Başkan Yardımcısı, fabrikanın iş sağlığı ve güvenliği sorumlusunun ise AKP İlçe Başkanı olduğunu iddia etti. Bu durumun olayın üzerinin örtülmeye çalışılmasının nedeni olup olmadığını sorgulayan Yılmaz, kamuoyunun şeffaf biçimde bilgilendirilmesini istedi.

İddialar kamuoyunda geniş yer buluyor

Yılmaz, zehirlenmenin içme suyundan kaynaklandığı yönünde açıklamalar yapıldığını ancak olaydan sonra yemek firmasıyla yapılan sözleşmenin feshedildiğini belirterek, “Eğer sorun içme suyundaysa, yemek firması neden sorumlu tutulmuştur?” sorusunu yöneltti. Ayrıca, bir gün önceden kalan yemeklerin yeniden servis edildiği ve laboratuvar numunelerinin değiştirildiği iddialarının da halk arasında konuşulduğunu ifade etti.

“Bu sadece bir gıda güvenliği sorunu değil”

Açıklamasında zehirlenme olayının yalnızca bir hijyen problemi değil, siyasi ve yapısal bir sorun olduğunu belirten Yılmaz şu ifadelere yer verdi:

“Bu olay, denetimden uzak, siyasi himaye ile korunan taşeron sistemin insan sağlığına verdiği zararın açık bir örneğidir. İddialarda adı geçen kişilerin siyasi kimlikleri, süreci sıradan bir ihmal olmaktan çıkararak daha derin bir sorumluluğu gündeme taşımaktadır.”

CHP sürecin takipçisi olacak

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, partilerinin olayın sonuna kadar takipçisi olacağını belirterek, “Sorumlu olan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için elimizdeki tüm demokratik ve hukuki yolları kullanacağız. İşçilerin sağlığı ve onuru, hiçbir siyasi çıkarın önünde değildir” dedi.