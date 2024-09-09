CHP Konak Gençlik Kolları, İzmir’in 101. kuruluş yıl dönümünde özel bir etkinliğe imza attı. Bisiklet sporcusu Orhan Kotluk’un başlattığı "Şehitlere Vefa Pedalı Bisiklet Turu," İzmir’in tarihi Basmane semtinde sona erdi. Tur, Türk bayrağının Polatlı’dan İzmir’e taşınmasını simgeliyor.

Polatlı’dan Basmane’ye şehitlere vefa

Ankara'nın Polatlı ilçesinden başlayan ve İzmir'in Basmane semtinde sona eren bisiklet turu, şehitleri anmak ve İzmir'in 101. kurtuluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlendi. Bisiklet sporcusu Orhan Kotluk, Türk bayrağını pedallayarak İzmir’e ulaştırdı. Bayrak, Altınpark Çay Bahçesi'nde düzenlenen törende CHP Konak Gençlik Kolları Başkanı Mert Korkmaz'a teslim edildi.

Etkinliğe destek

Kotluk’u karşılamak için Basmane’ye gelenler arasında CHP Gençlik Kolları Başkanı Mert Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri, Basmane Platformu Sözcüsü Münir Tunç ve semt sakinleri yer aldı. Kotluk, “Milli Mücadele’nin anlamını yaşamak adına Duatepe’den İzmir’e kadar pedal çevirdim. Bu etkinliğe destek veren herkese, özellikle CHP Konak Gençlik Kolları’na teşekkür ederim. Ayrıca, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıdızkaya ve diğer yetkililere de teşekkür ederim” dedi.

CHP Konak Gençlik Kolları ve Basmane Platformu’nun yorumları

CHP Konak Gençlik Kolları Başkanı Mert Korkmaz, etkinliğin anlamına vurgu yaparak, “Değerli sporcumuz Orhan Kotluk’la gurur duyuyoruz. Türk bayrağını daima koruyacağız. Ayrıca, bu etkinliği kazandıran Münir Tunç’a da teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Basmane Platformu Sözcüsü Münir Tunç ise, “Orhan Kotluk gibi duyarlı sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinlikler, milli değerlerimizi yaşatmanın en güzel yollarından biridir. Tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.