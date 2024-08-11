Manisa’nın Kula ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Kongresi büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kongrede, yaş haddinin dolması nedeniyle görevinden ayrılan Mürsel Mert Ercan’ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Hurşit İnce, tek aday olarak katıldığı seçimde güven tazeledi.

Destek verenlere teşekkür

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan kurulunun seçilmesiyle devam eden kongrede, CHP Kula Gençlik Kolları Başkanı Hurşit İnce, kendisine destek veren partililere teşekkür ederek, bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getireceğini vurguladı.

Birlik ve beraberlik mesajı

İnce’nin ardından söz alan CHP Kula İlçe Başkanı Kadir Girgin, Hurşit İnce’ye görevinde başarılar dileyerek, Kula için hep birlikte hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti. Kongrede ayrıca, CHP Manisa Gençlik Kolları Başkan Adayları Berkant Kayıkçı, Emre Demir ve Onur Çabuk adına yönetim kurulu üyesi Mert Ali Karakaş da birer konuşma yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.