Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP Kurultayı sonrası yapılan “görevsizlik” başvurusunu reddetti. Karar, kurultay sürecine yönelik tartışmalara ilişkin önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Başvurunun reddi

CHP Kurultayı sonrası yapılan başvuruda, Anayasa Mahkemesi’nin konuya bakma yetkisinin bulunmadığı öne sürülmüştü. AYM, yapılan incelemenin ardından başvuruyu reddetti.

Kurultay süreci

CHP’de geçtiğimiz aylarda yapılan kurultayda genel başkanlık seçimi ve parti yönetimi belirlenmişti. Sürece ilişkin bazı başvurular yargıya taşınmıştı.