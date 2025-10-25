Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP kurultayını feshetme talebini reddetti. Karar, parti içindeki dengeleri hareketlendirdi. Gazeteci Sinan Burhan, Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimlerin yeni parti kurma seçeneğini değerlendirebileceğini söyledi.

Mahkeme kararı ve partide yankıları

Mahkeme, CHP kurultayını feshetme talebini reddetti. Bu karar, sadece hukuki bir gelişme olmanın ötesinde parti içindeki dengeleri de etkileyebilir. Sinan Burhan, katıldığı televizyon programında:

“Bu karar, Cumhuriyet Halk Partisi içinde iç dengeleri kökünden sarsabilecek bir dönüşümün başlangıcı olabilir” dedi.

"Yeni parti kurma" iddiası

Burhan, kararla birlikte Kılıçdaroğlu’na yakın bazı il ve ilçe başkanları ile milletvekillerinin yeni parti kurmayı gündeme alabileceğini ileri sürdü:

“Bazı isimler ‘yeni parti kuralım’ önerisiyle Kılıçdaroğlu’nun kapısını çalabilir.”

Ekrem İmamoğlu’nun olası adaylığı

Gazeteci, mahkeme kararının Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını fiilen sona erdireceğini savundu:

“Bu gelişme, CHP içindeki dengeleri Özgür Özel lehine kuracak; Özel’i hem parti lideri olarak tescilleyecek hem de cumhurbaşkanı adaylığına yaklaştıracak.”

Kılıçdaroğlu ve Kuşoğlu’nun açıklamaları

Burhan, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun kısa süre içinde açıklama yapacağını öne sürdü: