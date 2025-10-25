Altın fiyatları geçen hafta sert dalgalanmalar yaşadı. Gram altın TL bazında 6.000 TL’den 5.400 TL seviyelerine geriledi. Finans Analisti İslam Memiş, kısa vadede piyasaların manipülasyona açık olduğunu ve 2026 yılında gram altının 5 haneli seviyelere ulaşabileceğini açıkladı.

Memiş, piyasalarda teknik analizlerin yanıltıcı olabileceğini vurguladı:

“Yıl sonuna kadar altın, borsa, kripto ve döviz piyasalarında sert yükseliş ve düşüşler devam edecek. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.”