Altın fiyatları geçen hafta sert dalgalanmalar yaşadı. Gram altın TL bazında 6.000 TL’den 5.400 TL seviyelerine geriledi. Finans Analisti İslam Memiş, kısa vadede piyasaların manipülasyona açık olduğunu ve 2026 yılında gram altının 5 haneli seviyelere ulaşabileceğini açıkladı.
Kısa vadeli dalgalanma uyarısı
Memiş, piyasalarda teknik analizlerin yanıltıcı olabileceğini vurguladı:
“Yıl sonuna kadar altın, borsa, kripto ve döviz piyasalarında sert yükseliş ve düşüşler devam edecek. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.”
Ons ve gram altın fiyatları
-
Ons altın: 4.068 dolar, haftalık 200 dolarlık geri çekilme yaşandı. Memiş’e göre normalleşme için 3.800 dolara kadar düşüş gerek.
-
Gram altın: Kapalıçarşı’da 5.835 TL seviyesinde. Kısa vadede 5.500–6.000 TL aralığında bir oyalanma trendi öngörülüyor.
Panik alımlara dikkat
Memiş, sosyal medya ve piyasa manipülasyonlarına dikkat çekti:
“Kapalıçarşı’da fiziki külçe altınlarda 11.500 dolar işçilik bedeli görüldü. Panik alımlarla yatırımcılar yüksek fiyatlardan altın ve gümüş aldı. Bu operasyonlar başarılı oldu.”
2026 tahmini: 5 haneli gram altın
Memiş’in uzun vadeli öngörüleri:
-
Gram altın: 5 haneli rakamlar
-
Ons altın: Zirve seviye 4.888 dolar
“2026 yılı Türkiye’de altın piyasasında farklı bir dönemi başlatabilir. Gram altın artık 4 haneli değil, 5 haneli seviyelere yükselecek.”
Türkiye’de yatırımcı davranışı
Memiş, Türkiye’de yatırımcıların genellikle zirve fiyatlardan panik alımı yaptığını belirtti:
“3000, 4000 veya 5000 TL’den almayanlar, 6.200–6.300 TL’den gram altın aldı. Bu tablo neredeyse her iki yılda bir tekrarlanıyor.”