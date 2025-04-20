CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı kutlayarak, sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Özel, bu özel günün ülkeye barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diledi.

Özgür Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum. Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık, daha adil, daha özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."