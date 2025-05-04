Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel için DEM Parti'den sert açıklama geldi. "Alçakça saldırıyı kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti'den saldırıya tepki: "Kınıyoruz!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katıldığı sırada uğradığı alçakça saldırıya karşı DEM Parti'den ilk açıklama geldi. DEM Parti, saldırıyı sert bir şekilde kınarken, bu eylemin barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyon olduğunu belirtti.

"Bu saldırı, barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur"

DEM Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yapılan saldırının esas olarak Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti. Parti, cenaze törenine katılan Özgür Özel'in barışçıl duruşunun hedef alındığını vurguladı.

Provokasyonu aydınlatmaya davet edildi

DEM Parti, ilgili makamları bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya çağırarak, saldırının arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak gerektiğini belirtti. Parti, barış ve demokratik toplum arayışlarına zarar vermek isteyen bu tür eylemlere karşı kararlı duruş sergilemeye devam edeceğini ifade etti.

"Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e DEM Parti'den geçmiş olsun dilekleri iletildi. Parti, barış ve demokrasi mücadelesine tutarlı bir şekilde destek veren Özgür Özel'in kararlılığına olan güvenini yineleyerek, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajını paylaştı.

DEM Parti'nin yaptığı ilk açıklama şöyle:

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. Bu saldırı esas itibariyle Sırrı Süreyya Önder şahsında barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyondur; cenaze erkanına, partimizin barış ve kardeşlik politikalarına yöneliktir. İlgilileri bu provokasyonu derhal açığa çıkarmaya davet ediyoruz. Barış ve demokratik toplum arayışlarına tutarlı bir şekilde destek veren Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.