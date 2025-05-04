Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Vasiyetini yazar Tarık Tufan açıkladı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti duygulandırdı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesi'nde hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sevenlerini yasa boğdu.

Önder için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi. Törene siyasi isimler, sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vasiyetini Tarık Tufan açıkladı

Törende söz alan yazar ve senarist Tarık Tufan, Önder'in daha önce kendisine vasiyetini açıkladığını şu ifadelerle dile getirdi:

"Sırrı Abi, birlikte katıldığımız bir cenazede bana dönüp, 'Tarık vasiyetimdir, tabutumun ardından Şeyh Galip'in Naat'ını oku' demişti. 'Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin Efendim / Hak'dan bize sultan-ı müeyyedsin Efendim…' Bugün onu bu sözlerle uğurladım. Kalbimde dostluğunun ve iyiliğinin tesellisiyle yaşıyor."

Tufan ayrıca, Önder'i hastanede ziyaret ettiğini ve kendisine, "Yoruldun Sırrı Abi, gel film yapalım," dediğini anlatarak duygusal anlar yaşattı.

Sevenleri yalnız bırakmadı

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende Önder'in hayatına dair sinevizyon gösterimi yapıldı. Anma programında Önder'in dostları, yoldaşları ve sanat camiasından isimler konuşmalar yaptı.

Program boyunca Şeyh Galip'in şiirlerinden bölümler ve Önder'in yazdığı bazı metinler seslendirildi. Tören, sessiz bir saygı duruşu ile sona erdi.

TBMM'de saygı duruşu

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası TBMM'de oturuma geçilmeden önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. DEM Parti Grubu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Onu özlem ve mücadeleyle anacağız" ifadelerini kullandı.