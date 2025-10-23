İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’nin 38. ve 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tugay, partinin doğru bildiği yoldan sapmayacağını ifade etti.

Kurultay davaları ve süreç

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ve 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı ile ilgili altı dava açılmış, tüm davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

Mahkeme, 15 Eylül’de yapılan duruşmada davacıların tedbir talebini reddederek davayı 24 Ekim’e ertelemişti.

Tugay’dan değerlendirme

Tugay, yarınki dava öncesi şunları söyledi:

"Yarın ki konu hukuk mahkemesinde görülecek dava, benimle ya da bu süreçte adı geçen başkalarıyla ilgili değil. Yanlış bir karar alınırsa bir süre sonra o mutlaka rayına girer. Bu arada biz bildiğimiz yoldan şaşmayız, neyse doğru odur."

Tugay, partide birlik ve beraberlik havasının sürdüğünü, Genel Başkan Özgür Özel’in arkasında herkesin bütün olarak durduğunu vurguladı.

Partide son durum

Davanın ertelenmesinin ardından CHP, 21 Eylül’de bir kez daha olağanüstü kurultaya giderek Özel ve yönetimi için önce güvensizlik, ardından güven oyu uyguladı. Özel, genel başkanlığa yeniden seçildi.