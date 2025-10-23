İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kış öncesi kent merkezinde yoğun bir temizlik ve altyapı çalışması yürüttü. Yıl boyunca 447 kilometre kanal temizliği yapılırken, 98 dere temizlendi ve yaklaşık 100 bin ton malzeme çıkarıldı.

İZSU ekipleri, kent merkezinde 43,9 kilometre sıra ızgara ve 447 kilometre kanal temizliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplam 14 bin 748 ızgara temizlenerek olası taşkınların önüne geçildi. Yağışlarda sıkıntı yaşanan noktalar tespit edilip çözüm üretildi.

Kent merkezine 15,5 kilometre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı kazandırıldı. Çalışmayan hatlar yenilenirken, 11 kilometre yeni kanal şebekesi döşendi. Metropol ilçelerde dere yataklarının ıslahı için 60 milyon lira harcama yapıldı.

İZSU, kent merkezindeki Meles, Arap, Manda ve Mavişehir başta olmak üzere toplam 98 dereyi temizledi. Çıkarılan yaklaşık 100 bin ton malzeme sayesinde Körfez’e kum ve çakıl taşınması önlendi, taşkın riski azaltıldı. Derelerin ağızları sedde ile kapatıldı ve içlerindeki çamurlar uzun bomlu kepçelerle çıkarıldı.

Gaziemir Yobaz, Aktepe, Emrez, Güzelbahçe Alibey, Kunduz, Çamlıçay, Narlıdere Yağçayı, Alionbaşı, Dino, İbrahim Ağa, Karakaya, Köroğlu, Konak Arap, Meles, Üçkuyular Çakalburnu, Balçova Hacı Ali Ahmet, Ilıca, Karabağlar Uzundere, Çitlenbik, Çamlık, Karşıyaka Bostanlı, Mavişehir, Ağır Kuyu, Balatçık, Yamanlar, Manda, Bornova Homeros Vadisi, Kartalkaya, Laka, Çiğli Harmandalı, Maltepe ve Sasalı dereleri kapsamlı temizlikten geçirildi.