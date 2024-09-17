Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, uluslararası platformda Türkiye’yi temsil etmek üzere 24-27 Eylül tarihlerinde ABD’ye gidecek. Özel, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenecek Sosyalist Enternasyonel toplantısında önemli bir rol üstlenecek.

Toplantının en dikkat çekici gündem maddelerinden biri, CHP'nin Eylül ayında gerçekleştirdiği Tüzük Kurultayı sırasında hazırlanan ve Sosyalist Enternasyonel temsilcilerinin katkısıyla oluşturulan “Ankara Deklarasyonu” olacak. Özel’in liderliğinde sunulacak bu deklarasyon, uluslararası arenada dikkat çeken bir belge olarak öne çıkacak. Deklarasyon, Özel ile birlikte İspanya Başbakanı Pedro Sanchez gibi Sosyalist Enternasyonel üyesi ülkelerin temsilcileri tarafından imzalanarak BM’ye sunulacak.

Küresel sorunlara ve dayanışmaya vurgu

Özgür Özel, toplantıda yapacağı konuşmada, dünya genelinde aşırı sağın yükselişine ve bu gelişmenin getirdiği tehlikelere dikkat çekecek. Özel, sosyal demokrat partilerin ortak girişimlerinin bu sorunlara çözüm getirebileceğini belirterek, uluslararası dayanışmanın önemini vurgulayacak.

Ayrıca, Özel’in konuşmasında İsrail’in Batı Şeria’daki saldırıları ve bu süreçte hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’ye de atıfta bulunarak, Gazze’deki saldırılara dair uluslararası tepki ve çözüm önerileri sunacağı belirtiliyor. İklim krizi ve kültürel çatışmalara karşı daha dayanışmacı ve etkin bir politika önerisi getirecek olan Özel, sosyal demokrat partilerin bu bağlamda atacağı adımları da ele alacak.

Özel’in ABD ziyaretinin bir diğer önemli boyutu ise çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirmesi olacak.