Covid-19 pandemisiyle mücadele sürerken, bilim insanları yeni bir varyantın küresel olarak yayılmaya başladığını duyurdu. Haziran ayında Almanya'da ilk kez tespit edilen XEC varyantı, kısa süre içinde İngiltere, ABD, Danimarka ve birkaç başka ülkede de görülmeye başladı. Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) bu varyant hakkında paylaşımlar yapılıyor ve yayılma hızına dair bilgiler paylaşılmakta.

Aşıların koruma sağladığı belirtiliyor

Uzmanlar, XEC varyantının aşılı bireylerde ciddi vakaların önlenmesine yardımcı olacağını belirtirken, aşıların bu yeni varyanta karşı etkili olup olmadığı konusunda bazı endişeler de var. XEC varyantı, Omicron'un alt varyantlarından türemiş olsa da, mevcut aşılar son varyantlar için güncellenmiş olsa da, XEC için özel bir güncelleme yapılmadığı vurgulanıyor.

University College London'dan Profesör Francois Balloux, XEC'nin diğer son Covid varyantlarına göre "nispeten daha yüksek bulaşma ihtimali" taşıdığını ancak mevcut aşıların yine de iyi bir koruma sağlayacağını ifade etti. Yine de, XEC'nin kış aylarında baskın bir varyant haline gelme olasılığı bulunuyor.

Yayılma süreci ve semptomlar

California'daki Scripps Araştırma Translasyonel Tıp Enstitüsü'nden Eric Topol, XEC'nin yayılmasının "henüz yeni başladığını" belirtti. Los Angeles Times’a yaptığı açıklamada, "XEC'nin geniş çapta yayılmaya başlaması ve büyük bir dalga oluşturması birkaç ay sürebilir" dedi. Topol, XEC’nin mevcut Covid varyantları arasında öne çıkabilecek bir tür olduğunu ancak yayılmasının daha zaman alacağını vurguladı.

Semptomlar açısından, XEC'nin soğuk algınlığı veya grip benzeri belirtiler gösterdiği düşünülüyor. Çoğu hasta, Covid-19'dan birkaç hafta içinde iyileşirken, bazı kişilerde tamamen iyileşme süreci daha uzun sürebiliyor.