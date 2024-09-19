CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazilerin onurlu yaşamlarını sağlama vurgusu yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, hem yaşamakta olan hem de hayatını kaybetmiş gazilere olan minnettarlığını dile getirdi.

Özel’in mesajı

Özgür Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Tüm gazilerimizin ayrım olmaksızın onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamamız gerekmektedir. 19 Eylül Gaziler Günü'nde başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşamını yitiren tüm gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, her bir gazimize şükranlarımı sunuyorum."