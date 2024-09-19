İzmir'in Akçay Caddesi üzerinde Adnan Menderes Havalimanı istikametine doğru Optimum alt geçitte zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgedeki trafik akışı ciddi şekilde kesildi ve güvenlik önlemleri hızla alındı.

Kaza, trafiği olumsuz etkiledi

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen ekipler, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak kazaya karışan araçların yol dışı edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın yaşandığı bölgedeki trafik yoğunluğu, geriye doğru geniş bir alana yayılmış durumda. Otoyol köprü altı mevkiinde trafik akışının son derece yoğun olduğu bildiriliyor.

Alternatif güzergah önerisi

Kazanın etkisiyle birlikte Akçay Caddesi üzerindeki Havalimanı istikameti trafik akışında ciddi bir aksamaya neden oldu. Trafik yoğunluğunun artması sonucu, alternatif güzergahların kullanılmasını öneren yetkililer, bu noktadan geçecek olan yolcuların tedbirli olmalarını ve seyahat planlarını gözden geçirmelerini tavsiye ediyor.