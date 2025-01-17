CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplanan MYK sonrası yaptığı açıklamalarda, AKP iktidarına sert mesajlar verdi. Özel, 2025 seçimlerinde iktidar değişiminin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Beşiktaş Belediyesi üzerinden mesaj: "Savaş ilanını kabul ediyoruz"

MYK toplantısı sonrası konuşan Özel, iktidarın CHP’ye karşı savaş ilan ettiğini ifade ederek, “Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz. Bundan sonra AKP’ye karşı nasıl bir tutum sergileyeceğimiz konusunda seçmene saygımızı göz önünde bulunduracağız,” dedi.

"2025'te sandık gelecek, hesap verecekler"

2025 seçimlerini işaret eden Özel, “Bu milletin önüne sandık gelecek. Bugün verdikleri kanunsuz emirlerin hesabını hem halka hem adalete verecekler,” diyerek iktidara meydan okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Erdoğan’ın “Turbun büyüğü heybede” açıklamasına da değinen Özel, “Eğer büyük bir suç varsa ve bu devletin mekanizmalarıyla paylaşılmıyorsa, Erdoğan’ın şahsi istihbarat örgütü gibi çalışıldığı anlamına gelir. Ya suç gizleniyor ya da suç icat ediliyor. İkisi de suçtur,” dedi.

MYK'da kararlar bekleniyor

Hafta sonu ve Pazartesi gününe kadar parti kurullarının toplanacağını belirten Özel, alınacak kararların kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

Son olarak Özel, “Bir eylemlilik veya protesto sürecinden değil, seçim sonucunda iktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bu memleket, bir zümrenin insafına terk edilemeyecek kadar kutsaldır,” diyerek iktidara devretmeye hazırlanmaları çağrısında bulundu.