Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasıyla gündeme gelen Gezi soruşturmasıyla ilgili harekete geçti. Özel, soruşturma süreçlerini yakından takip etmek ve sanatçılara hukuki destek sağlamak amacıyla bir heyet görevlendirdi.

Heyetin başkanlığını Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır üstlenirken, heyette yer alan diğer isimler ise şöyle:

Turan Taşkın Özer (Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili)

(Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili) Sibel Suiçmez (Trabzon Milletvekili)

(Trabzon Milletvekili) Gizem Özcan (Muğla Milletvekili)

(Muğla Milletvekili) Mahmut Tanal (Şanlıurfa Milletvekili)

Sanatçılara hukuki destek sağlanacak

Görevlendirilen heyet, Gezi soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan sanatçıların yanında bulunacak ve hukuki destek sağlayacak. Ayrıca soruşturma sürecini detaylı bir şekilde takip ederek gerekli raporlamaları yapacak.