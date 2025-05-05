Türkiye siyasi tarihinde, çeşitli dönemlerde görev yapan üst düzey siyasetçiler farklı gerekçelerle fiziksel saldırılara maruz kaldı. Yumruklu saldırılar, adli soruşturmalar ve cezai yaptırımlarla sonuçlanan bu olaylar, toplumsal hafızada derin izler bıraktı. Peki kaç siyasetçi saldırıya uğradı? İşte kronolojik olarak saldırıya uğrayan siyasi liderlerin tam listesi!

Mesut Yılmaz'a Budapeşte'de yumruklu saldırı (1996)

Tarih: 24 Kasım 1996

Yer: Budapeşte, Macaristan

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 1996 yılında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de konakladığı otelin lobisinde Veysel Özerdem adlı şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra hakkında yasal işlem başlatıldı. Yılmaz saldırı sonrası sağlık kontrolünden geçirildi.

Süleyman Demirel Başbakanlık merdivenlerinde yumruklandı (1975)

Tarih: 13 Mayıs 1975

Yer: Ankara

Adalet Partisi Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Başbakanlık binasının merdivenlerinde Vural Önsel isimli şahıs tarafından yumruklandı. Saldırgan bir buçuk yıl hapse mahkûm edildi. 1980 yılında açılan bir başka davada, Önsel'in polisle bağlantılı olduğu iddialarına yer verildi.

Ahmet Türk'e Samsun Adliyesi çıkışında saldırı (2010)

Tarih: Nisan 2010

Yer: Samsun

Kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk, Muş'un Bulanık ilçesindeki olaylarla ilgili davayı takip etmek için gittiği Samsun Adliyesi önünde saldırıya uğradı. Burnu ve iki dişi kırılan Türk'e saldıran İsmail Çelik, 68 gün tutuklu kaldı. Çelik daha sonra 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı; ceza 7 bin TL para cezasına çevrildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruklu saldırı (2019)

Tarih: 21 Nisan 2019

Yer: Ankara - Çubuk

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkâri'de şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenaze töreninde Osman Sarıgün tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Olay sonrasında linç girişimi yaşandı. Sarıgün'e basit yaralamadan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi; cezanın açıklanması geri bırakıldı.

Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde yumruklu saldırı (2025)

Tarih: 4 Nisan 2025

Yer: İstanbul

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 gündür kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki cenaze töreninde 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırıya uğradı.