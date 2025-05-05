05 Mayıs Pazartesi günü Brighton ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Kadınlar Süper Ligi maçı saat 18:00'de başlayacak, W-Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Brighton - Arsenal maçı 5 Mayıs'ta oynanacak!

İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Brighton Women, kendi sahasında güçlü rakibi Arsenal Women ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 05 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 18:00'de başlayacak ve W-Sport kanalından canlı yayınlanacak.

Brighton - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverler, Brighton - Arsenal mücadelesini W-Sport ekranlarından canlı izleyebilecek. Yayın, yalnızca abonelik gerektiren şifreli platformlardan erişilebilir olacak.

Yayıncı Platform Kanal Bilgisi Yayın Türü Başlama Saati
W-Sport Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden Şifreli 18:00

W-Sport yayını, ilgili dijital yayın platformları ve uydu üzerinden abonelikle izlenebilir.

  • Tarih: 05 Mayıs 2025 Pazartesi

  • Saat: 18:00

  • Stat: The Broadfield Stadium - Crawley, İngiltere

Brighton - Arsenal maçı nerede oynanacak?

Brighton - Arsenal Kadınlar Süper Ligi karşılaşması, İngiltere'nin Crawley kentindeki The Broadfield Stadium'da oynanacak. Müsabaka, ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin, W-Sport yayınlarına erişim sağlayan dijital platformlarda aktif aboneliğe sahip olmaları gerekmektedir. Yayın şifreli olup, ücretsiz platformlarda yer almamaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ