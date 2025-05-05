05 Mayıs Pazartesi günü Brighton ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Kadınlar Süper Ligi maçı saat 18:00'de başlayacak, W-Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Brighton - Arsenal maçı 5 Mayıs'ta oynanacak!
İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Brighton Women, kendi sahasında güçlü rakibi Arsenal Women ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 05 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 18:00'de başlayacak ve W-Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Brighton - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Futbolseverler, Brighton - Arsenal mücadelesini W-Sport ekranlarından canlı izleyebilecek. Yayın, yalnızca abonelik gerektiren şifreli platformlardan erişilebilir olacak.
|Yayıncı Platform
|Kanal Bilgisi
|Yayın Türü
|Başlama Saati
|W-Sport
|Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden
|Şifreli
|18:00
W-Sport yayını, ilgili dijital yayın platformları ve uydu üzerinden abonelikle izlenebilir.
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Tarih: 05 Mayıs 2025 Pazartesi
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Saat: 18:00
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Stat: The Broadfield Stadium - Crawley, İngiltere
Brighton - Arsenal maçı nerede oynanacak?
Brighton - Arsenal Kadınlar Süper Ligi karşılaşması, İngiltere'nin Crawley kentindeki The Broadfield Stadium'da oynanacak. Müsabaka, ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmalar arasında yer alıyor.
Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin, W-Sport yayınlarına erişim sağlayan dijital platformlarda aktif aboneliğe sahip olmaları gerekmektedir. Yayın şifreli olup, ücretsiz platformlarda yer almamaktadır.