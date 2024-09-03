CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kişisel hayatında içki içtiği için eleştirildiği bir konuda açıklamada bulundu. Özel, yatılı okul arkadaşının eşine sürpriz bir parti düzenlediğini ve bu etkinlikte rakı içtiğini belirtti. İstanbul'daki deniz kenarındaki mekânda gerçekleşen kutlamanın ardından, kendisini takip eden birinin içkili mekânda çekilen fotoğrafları paylaşmasına tepki gösterdi. Özel, içki içmeyenlere de saygı duyduğunu vurguladı.

'Merak eden varsa, bir duble rakı içtim'

Kutlamada rakı içtiğini söyleyen Özel, "Birisi beni takip etmiş, karşıdan video çekmiş, 'Özgür Özel içkili restoranda bilmem bir şey yapıyor' diye. Merak ediyorsa bir duble de rakı içtim. Onu da içki içmeyi şeytanlaştıracaklar gizleyeceğiz diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

'İçene de içmeyene de saygı duyarım'

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben içki içtiğimi gizlemem ama kimsenin gözüne de sokmam. İçki içmeyene de saygı gösteririm, içene de saygı gösteririm. Bu özgürlüklerin hepsinin kullanılmasından yanayım."