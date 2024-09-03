Kaza nasıl gerçekleşti?

1 Eylül gecesi, 43 FF 137 plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ali Güler, Emet ilçesinin girişindeki akaryakıt istasyonuna çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan genç sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi süreci ve ölüm

Kütahya Şehir Hastanesi'nde yoğun tedavi altına alınan Mehmet Ali Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve soruşturma

Güler'in cenazesi, bugün Emet ilçesi Kırgıl köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.