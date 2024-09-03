Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Gençlik Kolu’nun 17. Olağan Kongresi, geçtiğimiz gün Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede, avukat Haydar Aydın, tek aday olarak Gençlik Kolu İlçe Başkanı seçildi. Etkinlikte CHP Marmaris İlçe Başkanı Avukat Ömer Bozdemir ev sahipliği yaparken, birçok önemli isim de konuk olarak katıldı.

Kongrede kimler vardı?

Kongreye, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Mehmet Alkin Denizaslanı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Marmaris Kent Konseyi Başkanı Hakan Öner gibi önemli isimler katıldı. Katılım gösteren bu isimler, kongrenin önemini ve CHP'nin Marmaris’teki güçlü duruşunu vurguladı.

Haydar Aydın'dan çarpıcı açıklamalar

Yeni başkan Haydar Aydın, konuşmasında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ne vurgu yaparak, "Marmaris’ime ve partime hizmet etmek için ekip arkadaşlarımla birlikte yola çıktık. Partimizi iktidar yapacağız! Tarih, gençliğin lokomotif görevi üstlendiği ilerici hareketlerle doludur. Bu hareketleri kendimize şiar edinecek ve partimizin mücadele kültürünü yaşatacağız," dedi.

Aydın, gençliğin ve CHP’nin tarihsel misyonunu hatırlatarak, "Bu kültürü korumak ve ileriye taşımak görevimizdir. Şanlı Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapana kadar durmadan çalışacağız," şeklinde konuştu. Ayrıca, çocukların aç kalmadığı, gençlerin gelecek kaygısı taşımadığı bir Türkiye hedeflediklerini belirtti.

Yeni yönetim kurulu

Haydar Aydın'ın başkanlığında seçilen CHP Marmaris İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi: İzel Soluk, Mehmet Cenk Halıcı, Mısra Sevdan, Ozan Balta, Deren Turhan, Ömerhan Kaptanoğlu, Melis Tuğrul, Doğukan Çalışkan, Alpay İlhan, Ertuğrul Ozangüç, Selahattin Orbay, Yasin Ergün, Yalçın Aşır Akyüz, Mine İlgün, Tolga Çalışkan, Gül Caner, Yusuf Mert İncedal, Özge Parlak, Tuğrul Çelik Yaraş ve İlkin Yankı Çelik.