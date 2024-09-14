Premier Lig'de son yıllarda büyük bir hakimiyet kuran Manchester City, mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle büyük bir dava ile karşı karşıya. Pazartesi günü başlayacak olan davada, kulübün 2009’dan 2018’e kadar geçen süreçte 115 kez mali kuralları ihlal ettiği iddia ediliyor.

Raporlarda ciddi maddeler var

Suçlamalar arasında, oyuncu ve menajer ücretleri hakkında bilgi saklamak, sponsor gelirlerinin yanlış hesaplanması ve mali raporlarda yanlış bilgiler vermek gibi ciddi maddeler yer alıyor. Eğer Manchester City bu suçlamalardan suçlu bulunursa, küme düşme ya da puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

La Liga Başkanı Javier Tebas, birçok Premier Lig kulübünün davayı yakından takip ettiğini ve City’nin Finansal Fair Play kurallarına uymadığı için cezalandırılması gerektiğini düşündüklerini belirtti. Mahkemeden çıkacak karar, kulübün geleceğini ciddi şekilde etkileyebilir.