Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Balıkesir programı çerçevesinde Edremit ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. CHP Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, CHP Manisa Milletvekilleri Selma Aliye Kavaf ile Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ilk olarak Edremit Belediyesi’ni ziyaret etti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediyenin çalışmaları, vizyonu ve projeleri hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Başkan Ertaş, “Kıymetli vekillerimizle kentimizin ihtiyaçlarını değerlendirdik. Dayanışma ve iş birliğimizi güçlendirmek üzere her zaman yanımızda olan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağımız vekillerimize nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyorum.” dedi.

Milletvekilleri Çarşamba Pazarı’nda vatandaşlarla buluştu

Belediye ziyaretinin ardından milletvekilleri, CHP Edremit İlçe Başkanı Av. Emin Yalçıntaş ve parti yönetimiyle birlikte Çarşamba Pazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafla sohbet eden milletvekilleri, iş yerlerini gezip hayırlı işler dileyerek halkın talep ve beklentilerini dinledi.

Sabahattin Ali Parkı’nda Edremitlilerle bir araya geldiler

Program kapsamında heyet, Sabahattin Ali Parkı’nda kısa bir mola vererek Edremitlilerle buluşmanın önemine dikkat çekti. Başkan Ertaş, “Adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ve hakların savunucusu olan değerli vekillerimizle vatandaşlarımızı dinledik. Bizleri güler yüzleriyle karşılayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP milletvekilleri Edremit ziyaretinde, hem belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı hem de halkın beklenti ve taleplerini yerinde gözlemleyerek programlarını tamamladı.