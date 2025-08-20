Bolu’nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına 7 helikopter ve 145 personelin yanı sıra çok sayıda kara aracı ile müdahale ediliyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Mengen ilçesi Kıyaslar köyü yakınındaki D750 kara yolu kenarında başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye orman işletme ekipleri, itfaiye, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ihbarın ardından koordineli şekilde müdahale başlatıldığı bildirildi. Yangına; 7 helikopter, 23 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve toplam 145 personelin katıldığı kaydedildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem karadan yoğun çaba harcarken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.