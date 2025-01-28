Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) döneceği yönündeki iddialara CHP'den açıklama geldi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, konuya dair yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımızla ve partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Ancak bu konuda bir gelişme olması durumunda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır” dedi.

Öztunç'un açıklamaları dikkat çekti

Dün CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşüyle ilgili bilgisi olduğunu belirterek, İnce'nin yakınlarından duyduğu iddiaları paylaştı. Öztunç'un bu açıklaması, partinin içinde konuyla ilgili farklı spekülasyonların arttığını gösteriyor.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel’den net yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İnce’nin eski partisinde yeniden yer alacağına dair iddiaları yalanlamadı, ancak bu konuda bir gelişme yaşanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini vurguladı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddialarına da cevap verdi.

Gerekli açıklamayı Özgür Özel'in yapacağını ifade eden Yücel'in konu hakkındaki sözleri şu şekilde:

"Genel Başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Bu konuda bir gelişme olacak olursa, yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır."

CHP ve Memleket Partisi

Muharrem İnce, CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kurmuş ve burada siyasi kariyerine devam etmişti. Son dönemde, İnce’nin CHP’ye geri dönme ihtimali yeniden gündeme gelirken, iki parti arasında olası bir yakınlaşma konusunda belirsizlikler sürüyor. Gelişmeler, CHP tarafından izlenmeye devam edilecek.