Malatya'da İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden 6 bilim insanı, akciğer sağlığını iyileştirecek bir tedavi yönteminin geliştirilmesinde önemli bir adım attı. Bu yeni yöntem, akciğer zarında sıvı birikmesinin tekrarlamasını engellemeyi amaçlıyor. Hayvan deneylerine başlanan bu keşif, akciğer enfeksiyonları ve sıvı birikimiyle mücadelede umut verici bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Akciğer zarındaki sıvı birikimi nasıl tedavi ediliyor?

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, akciğerleri saran plevra adı verilen zarın arasındaki sıvının aşırı miktarda birikmesinin, akciğer fonksiyonlarını bozduğunu ifade etti. Parlakpınar, bu sıvının biriktiği durumlarda akciğerin işlevselliğini sürdüremediğini belirterek, yeni geliştirilen tedavi yöntemi ile bu sıvı birikiminin tekrarını engellemeyi hedeflediklerini açıkladı.

Steril Talk maddesinin devrimsel etkisi

Geliştirilen yöntemde, steril talk maddesinin kayganlaştırıcı etkisi kullanılarak akciğer zarları arasında sıvı birikmesinin önüne geçiliyor. Prof. Dr. Parlakpınar, "Bu işlem, akciğer zarlarının tekrar sıvı ile dolmasını engelleyecek ve akciğerlerin rahatça çalışmasına olanak tanıyacak" dedi. Ayrıca, bu tedaviye antibiyotik etkisi de eklenerek, akciğer enfeksiyonlarıyla mücadelede daha etkin bir çözüm sunuluyor.

5 yıldır süren çalışmaların sonuçları

Bu yenilikçi tedavi yöntemi, yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalışılan bir projeydi. Prof. Dr. Burhan Ateş ve Öğretim Üyesi İdil Karaca Açarı'nın da katkılarıyla geliştirilen bu yöntem, akciğer zarındaki sıvı birikimlerinin tedavisinde önemli bir adım olarak kaydedildi. Şu an için deneysel aşamada olan tedavi, insanlarda kullanılmadan önce gerekli testlerden geçecek ve patent süreci de yurt dışında devam edecek.

Yeni tedavi yönteminin potansiyeli

Geliştirilen tedavi, plöredez gibi akciğer zarında iltihap ve sıvı birikimi sonucu meydana gelen enfeksiyonların tedavisinde etkin bir şekilde kullanılabilecek. Prof. Dr. Süleyman Köytepe, tedaviye yönelik geliştirilen antibakteriyel partikülün, enfeksiyonların tedavisinde uzun süreli etkiler sağlayabileceğini vurguladı.

Sıçanlar üzerinde yapılan deneylerin devam ettiğini söyleyen Özhan, şu bilgileri verdi:

"Çok az mortalite yani ölüm oranıyla hayvanlar yaşıyor. Çalışmayı sonlandırdıktan sonra devamındaki ileri analizleri yapacağız. Sıçanlarda model oluşturduktan sonra göğüs boşluklarına insanlarda kullanılacak doza paralel olarak sıçanlarda uygulanacak dozu tayin ederek uyguladık. Normalde bu model deneylerde, hayvan kayıp oranları çok yüksek, fakat geliştirdiğimiz ürünü uyguladıktan sonra çok düşük sayıda hayvan kaybı yaşandı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz."

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Canbolat Gürses ise modifiye talk malzemesinin enfeksiyöz bakteriye 5. saatten sonra etki ettiğini gözlemlediklerini kaydetti.