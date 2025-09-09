Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşunun 102. Yıldönümü CHP Nazilli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Konuşmasında mücadele vurgusu yapan İlçe Başkanı Aslıhan Ökmen, partinin yaşadığı süreci hatırlatarak halkın iradesinin teslim alınamayacağını söyledi.

CHP Nazilli’de partinin 102. Kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. İstasyon Meydanı’nda İlçe Başkanı Aslıhan Ökmen ev sahipliğinde gerçekleşen törene Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Belediye Başkan Yardımcıları Selahattin Yılmaz, Kadir Mutlu, Belediye Meclis Başkanvekili Serkan Sevim, Kadın Kolları Başkanı Nilgün Aktaş, meclis üyeleri, yöneticiler ve çok sayıda partili katıldı.

Atatürk Anıtı’na parti çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Başkan Ökmen, partinin yaşadığı süreci hatırlatarak mücadele vurgusu yaptı.

“ÖRGÜTÜMÜZ DAĞITILAMAZ”

Ökmen, “Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin kurtuluşunun da, kuruluşunun da, demokrasi mücadelesinin de partisidir! Ama ne var ki; Türkiye’nin birinci partisi olan partimize; sandıkta kazanamadığını masa başında almak için her türlü baskıyı, zorbalığı ve kumpası devreye sokan bir iktidarla karşı karşıyayız. Kayyumlarla belediyelerimizi gasp ettiler. 14,5 milyon oyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu ve seçilmiş belediye başkanlarımızı kumpaslarla tutukladılar. İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atadılar, il binamızı polis ablukası altına aldılar, baba ocağımıza evimize kilit vurmaya kalktılar. Ama bilsinler ki: Cumhuriyet Halk Partisine zincir vurulamaz, Örgütümüz dağıtılamaz, halkın iradesi teslim alınamaz!” dedi.

“KORKUTAMAYACAKSINIZ”

CHP’nin bu sürecin üstesinden geleceğini vurgulayan Ökmen, “Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde yükselen bu dalga, yalnızca bir muhalefet hareketi değil, iktidara yürüyen bir halk hareketidir. O dalga bir gün gelecek, sarayın duvarlarını da, kayyum zincirlerini de, polis barikatlarını da yıkıp geçecektir. Çünkü biz, 102 yıl önce emperyalizmi dize getirenlerin torunlarıyız. Bir avuç saray azınlığı bilsin ki; ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Enerjimizi bitiremeyeceksiniz. Çelikten irademizi bükemeyeceksiniz. Yürekli insanlarımızı korkutamayacaksınız ve yenileceksiniz” diye konuştu.