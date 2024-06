CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Manisa İl Danışma Kurulu toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında Yücel; “Bir erken seçim tartışması sürüp gidiyor. Ben hep şunu söylüyorum. 3 ay önce seçimden çıktık. İnsanlar Belediye Başkanı seçti, belediye meclis üyelerini seçti. Yani yerel yöneticileri seçti. Şimdi o yeni seçilen belediye başkanlarının hizmet etme zamanı… Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki seneye ciddi ciddi konuşacağız. Bizim milletvekili sayımız erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama bu şekilde yönetmeye devam ederlerse halk buna dayanamaz. Erken seçim halk istediği zaman olur” dedi.

31 Mart başarısı "Türkiye İttifakı"nın

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deniz Yücel; “Cumhuriyet Halk Partisinin 47 yıl sonra 1. parti olduğu, 14 Büyükşehir, 21 İl belediyesi olmak üzere toplam 411 belediye kazandığı tarihi bir seçimden sonra danışma kurulu toplantımızda sizlerle bir aradayız. Başaramaz dediler, yapamaz dediler, şu kadar il, şu kadar ilçe kayıp dediler…. Değişimin, cesur siyasetin, gençlere, kadınlara güvenmenin, yapay gündemlerle değil, halkın gündemiyle ilgilenmenin, halktan kopuk değil halkla iç içe, kol kola omuz omuza yapılan siyaset sonucunda 31 Mart başarısı geldi. 2019 Yerel seçimlerinde büyük bir başarı yakaladık. Bugünkü yani 2024 Yerel seçimlerindeki başarımızın temelleri 2019’da atıldı. O gün ittifak vardı. 2024’de seçime tek başımıza girdik, hani birileri diyordu ya “Özü başımıza” Hiç bir zaman bozan taraf olmadık, hiç bir zaman yıkan taraf olmadık, kavgaya çekmek istediler, uymadık, muhalefete muhalefet etmedik. Ne dedik? “Türkiye İttifakı” dedik. Peki kimdir bu Türkiye İttifakındaki İnsanlar? 10 bin lirayla ayın sonunu getirmek zorunda kalan emeklidir, 17 bin lira asgari ücretle çocuk okutan annedir, babadır, çalışarak iflas eden çiftçidir, kredi borcunu ödeyemediği için batan esnaftır, ailesi okutamadığı için üniversiteyi bırakan gençtir, atanmayan öğretmendir, yoksulluk sınırının altında yaşayan memurdur, şehit ailelerimizdir, gazilerimizdir… Türkiye ittifakında olan bize destek veren vatandaşlarımızın ortak bir özelliği vardır. O da nedir? Hepsi vatanını, milletini, bayrağını seven, ülkesini seven, Türkiye’yi seven insanlardır. 2019’da kazanılan İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin’in yanında Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli, Afyon, Uşak, Kütahya gibi iller ve niceleri kazandık… Adıyaman’ı Kilis’i kazandık” şeklinde konuştu.

Başarının mimarı Özgür Özel

Cumhuriyet Halk Partisi’nin sokağın sesini dinlediğine vurgu yapan Deniz Yücel, konuşmasında 31 Mart seçimlerindeki başarının mimarının da Özgür Özel olduğunu ifade etti. Yücel; “Siyaseti doğru okumak lazım. Sokağa rağmen siyaset yapılmaz… Biz ne yaptık sokağın sesini dinledik. Sosyolojiye rağmen siyaset yapılmaz… Biz ne yaptık sosyolojiye uygun doğru siyaset ürettik. Elbette bu başarıda herkesin payı var. Hayat pahalılığı altında ezilen emeklilerin, asgari ücretlilerin, işçinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın payı var. Kadınların, gençlerin payı var… Örgütlerimizin payı var… 2019 da göreve gelen ve birer başarı hikâyesi yazan belediye başkanlarımızın payı var. Ama bu başarının bir de mimarı var. İttifaksız girdiğimiz bu tarihi seçimde gençliğiyle, enerjisiyle, heyecanıyla, motivasyonuyla bu başarıyı ilmek ilmek ören Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel bu başarının mimarıdır! Bugün Manisa’da ilk kez Cumhuriyet Halk Partili bir Büyükşehir Belediye başkanı var. Böyle yüksek bir oy oranıyla Manisa Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Ferdi Zeyrek’i kutluyorum. Bugün Manisa’da 17 ilçenin 14’ünü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Yeni seçilen tüm belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi kutluyorum. Tabi ki bu başarıda büyük emeği ve payı olan İl başkanımız İlksen Alper’i, ilçe başkanlarımızı ve onların şahsında Manisa örgütümüzü de yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

30 Haziran'da "Geçinemiyoruz" Mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tematik mitingleri ile sorunu olan her kesimin sesi olduğunu söyleyen Deniz Yücel, “Bu tarihi başarı bizim omuzlarımızdaki yükü ve sorumluluğu bir kat daha arttırmıştır. Seçmen bize bir kredi verdi. Bu krediyi doğru kullanırsak ilk seçimde iktidar oluruz. Biliyorsunuz bir taraftan ülkenin normalleşmesi için adımlar atıyoruz, diğer taraftan hem parlamentoda hem de sokakta en sert şekilde muhalefet etmeye devam ediyoruz. Ülke normalleşmeli çünkü kamplaşmanın, kutuplaşmanın, ayrışmanın bu ülkeye, bu millete faydası yok. En sert şekilde muhalefet etmeye devam ediyoruz. Çünkü iktidar olacağız. Tematik mitinglerimiz devam ediyor. 10 bin lirayla hayatta kalmaya çalışan emekliler için Emekli mitingi yaptık, atanmayan öğretmenler ve mülakat mağdurlarının sesi olduk, Çay üreticileri için Rize’de, Buğday üreticileri için Tekirdağ’da alanlardaydık. Ve bu pazar günü 17 bin lira maaşla hayata tutunmaya çalışan asgari ücretliler için Kocaeli Gebze’de “Geçinemiyoruz” mitinginde yine alanlardayız” dedi.

Devlet geleneklerinin temelinin atıldığı kent Manisa

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, konuşmasında Manisa’nın önemine de değindi. CHP’li Yücel; “Hem milletimiz, hem partimiz için çok önemli olan Manisa’nın bir başka özelliğiyse; binlerce yıllık devlet geleneklerimizin temellerinin atıldığı, izlerini taşıdığı bir kent olmasıdır. Osmanlı Döneminde tahttan önceki adım olarak değerlendirilen Manisa Sancağı, birçok şehzadenin doğduğu, yetiştiği kenttir. Adı şehzadeler şehri olarak anılan Manisa bize İstanbul’u armağan eden, dünyanın en vizyoner liderlerinden biri olan; Fatih Sultan Mehmet’i yetiştirmiştir. Sadece Osmanlı döneminde değil, Milli Mücadele döneminde de özellikle İzmir’in işgalinden sonra Manisalı kuvayi milliyecilerin yaptıkları direniş; feda kültürünün birer abidesidir. Sarı Mehmet Efe, Halil Efe, Saçlı Efe, Parti Pehlivan ve Ali bey gibi tüm Manisalı Kuvvacıları şükranla, minnetle anıyorum. Milli mücadele sırasında Manisa’da Halil Efe’yle tanışmış, evlenmiş, evliliklerinin ertesi sabahı tüfeğini omzuna asmış, eşiyle birlikte cepheye koşmuş ve evliliklerinin 1 yılı dolmadan 20 yaşında şehit düşmüş, Gördesli Makbule’yi de rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Hatay'ı unutmadı

Konuşmasının sonunda Hatay’ın 85 yıl önce Türkiye’nin vilayeti olduğunu ifade eden Deniz Yücel, ”Bugün, ülkemiz ve Cumhuriyetimiz açısından çok ama çok önemli bir gündür. 29 Haziran 1939’da, yani bundan tam 85 yıl önce Hatay Millet Meclis’i oy birliğiyle Türkiye’ye katıldı ve Türkiye’nin bir vilayeti oldu. Bundan 85 yıl önce Hatay’ın Türkiye’ye katılması için oy kullanan başta Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’i, Hatay Başbakanı Abdurrahman Melek’i ve tüm milletvekillerini rahmet ve şükranla anıyorum. Atatürk o kadar büyük ve ileri görüşlü bir liderdi ki, vefat ettikten sonra bile bu ülkeye toprak kazandırmayı başardı” dedi.