Seferihisar İlçe Kongresi'nde mevcut Başkan Rahmi Tezel Çınar, 170 oyla yeniden başkan seçildi. Yeni yönetim ve il delegesi listesi açıklandı.

CHP Seferihisar'da Başkan Çınar güven tazeledi

CHP’de ilçe kongreleri sürüyor ve bugün Seferihisar İlçe örgütü sandık başına gitti. Mevcut İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar tek aday olarak seçime girdi ve 170 oyla yeniden başkan seçildi. Yeni yönetim ve il delegesi listesi de belli oldu. Listede, kooperatif davasından tutuklu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.

İzmir’de kongre süreci devam ederken, mahalle delege seçimleri tamamlandı ve gözler ilçe kongrelerine çevrildi. Bugün Seferihisar'da yapılan kongreye eski İzmir İl Başkanı Alaattin Yüksel, İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Seda Kaya Ösen katılım sağladı.

Kongrede önemli açıklamalar

Kongrede CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem divan başkanlığı yaptı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, kongrede yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Halk Partisi; en küçük ilçe örgütünden genel merkezine kadar kurulduğu günden bu yana belki de en büyük zorluklarla mücadele ediyor. Karşısında, çeyrek asırdır baskı araçlarıyla ülkeyi yöneten bir mekanizma var. Buna rağmen biz birinci parti olduk. Biz iktidara yürüyoruz. Onlar kaybetmeye doğru yaklaştıklarının farkında" dedi.

Yetişkin, "Bu yüzden bizi zorbalıklarla baskı altına almaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar, vazgeçmeyeceğiz!" diyerek, kongreleri kayyumlar, gözaltılar ve tehditler gölgesinde yapmalarının acısını dile getirdi.

"Kimse baskılarla bizi yıldıramaz!"

Yetişkin açıklamasına şu sözlerle devam etti: